比雅斯迪再奪分站冠軍　助麥拿侖在車隊榜登頂

澳洲車手比雅斯迪周日在F1阿塞拜疆站，頂住壓力率先衝過終點，繼匈牙利站之後迎來今季第二個分站冠軍，並協助麥拿侖在車隊積分榜反超紅牛車隊登頂。不過，爭取衞冕的紅牛車王麥斯韋斯塔本在車手榜仍然領先。

今站的巴庫賽道全長6公里，這條逆時針兼有20個彎角的賽道，是目前F1賽程中第4長的賽道，法拉利的勒卡歷連續4年在此站排頭位出賽，起步後仍住領先位置，紅牛的佩雷斯與法拉利的沙恩斯初段也鬥得激烈，而第20圈在起跑直線，比雅斯迪以DRS的優勢超越勒卡歷，取得領先位置，但僅保持一秒之內的優勢，比賽至餘下圈，勒卡歷重奪領先位置，並慢慢拉開至2.5秒以上的優勢；然而餘下兩圈，佩雷斯與沙恩斯發生碰撞，二人雙雙退賽，而最後一圈比雅斯迪把握機會再奪回領先位置並以10.910秒優勢率先衝線，繼匈牙利站後再奪分站冠軍；而排頭位的勒卡歷屈居亞席，平治的羅素獲第3，諾里斯得第4，而爭取衞冕總冠軍的韋斯塔本排第5，阿倫素及咸美頓分別排名第6及9位。

經過今站比賽後，韋少在車手榜以313分繼續領先，諾里斯以254分位列次席，勒卡歷以235分暫列第3，今站奪冠的比雅斯迪則以222分排第4；不過，比雅斯迪則協助麥拿侖在車隊榜反超紅牛，以476分取得領先位置，紅牛則以20分落後暫居次席。