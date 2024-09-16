U20亞盃外　港隊決選出爐　杜俊暉趙正宇有份

港隊U20將於9月25至29日期間，出戰「亞洲足協U20亞洲盃2025」外圍賽，足總周一（16日）公布決選名單，杜俊暉及趙正宇皆榜上有名。

是次港隊U20名單共有23人，杜俊暉、趙正宇、袁振謙及馬斐等人俱順利入選。港隊將於9月20赴卡塔爾多哈出戰，第1場會在25日鬥約旦，27日和29日分別與東道主卡塔爾，以及新加坡交鋒，並在10月1日返港。值得一提，楊棟棋及李俊霆正跟隨到澳洲，備戰鬥FC悉尼的「亞冠盃2」分組賽，預料較後時間才會歸隊。

港隊U20決選名單：

門將：韋俊軒（港會）、石皓心（傑志）、潘尚希（理文）

後衞：林千裕（東方）、陳浩嘉、林澔希、曾俊軒（港會）、詹皓臻（理文）、梁立天、曾樂圖

中場：黃韜霖（標準流浪）、袁振謙（岩布斯特）、楊棟棋（東方）、陳丞臻（傑志）、胡晉譽 （SC Victoria Hamburg）、杜俊暉、陳琨政、湯允禧

前鋒：趙正宇（BFB Pattaya City FC）、李俊霆（東方）、馬斐、楊焯鈞（傑志）、何東霖