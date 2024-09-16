「鄧謝配」告別香港羽賽　港隊迎新時代

隨着香港公開羽毛球錦標賽圓滿落幕，港隊混雙組合鄧俊文/謝影雪先後在社交平台發文，證實今屆賽事是「鄧謝配」在香港羽賽的最後一舞，其中「阿雪」亦向在剛過去的周日（15日）榮休的港隊總教練何一鳴致謝，表示對方「令我學識要做一個成功運動員之前，先要做一個好嘅人。」

「鄧謝配」日前在香港羽賽4強，不敵中國組合蔣振邦/魏雅欣，但二人的演出已贏盡球迷掌聲。「鄧謝配」亦在社交平台發表感言，稱「鄧謝配」已完成最後1屆香港羽賽，「阿雪」感嘆：「最後一次出戰香港公開賽，踏出場一刻，原來自己都好希望呢一場比賽沒有限期...」

回想起18年前首度參加香港羽賽，「阿雪」坦言當時未被太多球迷認識，因此對近年得到大眾關注十分感恩：「以前開始打波時完全無人認識，未必有人記得我嘅名，到今日全場拎住我同『俊文』既應援打氣，就好似全香港球迷一齊同我地上場一樣，每一球都有打氣聲去『伴奏』，我會好好記住呢一個畫面，將來一定係人生入面一個好窩心嘅回憶。」

至於鄧俊文亦對一直支持兩人的球迷致謝：「打咗咁多年比賽，真係冇一個地方可以有咁好嘅氣氛，無論我哋打成點，你哋都會堅持幫我哋加油，你哋嘅打氣聲令到我哋喺最辛苦嘅時候，都冇放棄堅持頂落去，同埋好多謝大家畀左幾日『明星級』嘅擁戴我，辛苦晒大家。」

此外，羽總為了慶祝總會已成立90周年，特意在周日決賽開始前，舉行「向運動員致敬儀式」，29位歷代港隊羽毛球奧運代表悉數現身，港隊總教練何一鳴也在同日榮休，「阿雪」不忘向這位恩師致謝：「好多謝『何Sir』咁多年來教我哋嘅所有事，除咗打波外，亦教識我哋好多做人道理，令我學識要做一個成功運動員之前，先要做一個好嘅人。」她感觸道：「自己都算係比較叛逆嘅運動員，多謝『何Sir』從來無放喺心上，仲處處為我地着想，多謝『何Sir』。」

有份出席儀式的伍家朗，亦稱讚何一鳴對港隊貢獻良多，祝願對方未來安好：「佢（何一鳴）14年帶領港隊既生涯毋庸置疑，係為港隊帶嚟左好多優異既成績，我喺佢麾下都由一個青年球員，變成差唔多最大(老)嘅球員，祝『何Sir』退休後生活愉快，身體健康，一切順順利利！」值得一提，吳英倫及馬子雪等年輕球手，在今屆香港羽賽打出驚喜，未來有望在國際賽打出名堂，帶領港羽隊迎來新時代。