丹恩奴域：艾索達守得住艾納斯

基斯坦奴朗拿度將會帶領艾納斯展開亞洲冠軍精英盃的聯賽階段。艾納斯首戰便作客卡爾巴拉，硬撼伊拉克聯賽冠軍SC艾索達。

我認為SC艾索達是伊拉克目前為止最強的球隊。上季他們成功奪得聯賽及盃賽雙料冠軍，但今仗他們將會受到考驗，事關新一季的伊拉克聯賽還未展開，故未知是否有足夠狀態作賽。

年僅24歲的穆罕拿德阿里是他們陣中最具名氣的球員，無論在球會級抑或國家隊的比賽都有好表現，將渴望帶領球隊打入亞冠盃的較後階段。今場賽事對走馬上任的主教練阿密特沙拿來說，同樣是一個巨大的考驗，皆因這名前伊拉克國腳將會立即飽受壓力。

另一邊廂，沙特職業聯賽勁旅艾納斯在上季8強階段，慘被及後奪冠的艾阿恩淘汰後，今季將希望可以捲土重來，取得殊榮。C朗於月初攻入職業生涯第900個入球，繼續打破自己的里程碑。他將會肩負起入球責任，事關球隊將劍指成為亞洲的王者。

艾納斯星光熠熠，當中包括有沙迪奧文尼、拿樸迪、波索域、泰利斯卡及阿歷斯泰利斯等坐鎮，將會為任何對手產生巨大威脅。然而，由於SC艾索達的球員較為醒神及誓要一挫對方打響頭炮，對艾納斯來說今場作客的賽事將會相當難踢，所以我預計最終雙方打成平手，各得1分。