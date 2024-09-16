亞冠盃2　場內外作出貢獻　高銘浩：珍惜今次機會

【李浚湣澳洲直擊】周四（19日）於「亞冠盃2」分組賽作客鬥FC悉尼的東方，周一（16日）繼續在Valentine Sports Park進行操練。除了一班主力外，陣中多名小將同樣未敢鬆懈，而年僅16歲、全隊最年輕的球員高銘浩，則表示會好好珍惜今次機會，並在場內、外努力幫助球隊。

東方是日展開抵達澳洲後第2課操練，強度相對首課明顯提升不少，包括小型對抗賽、射門和傳中練習，接近兩小時才結束，惟後衞黃梓浩因傷，僅全程單獨操練。東方今次作客FC悉尼帶同多名小將，當中上季才獲提升至一隊的16歲小將高銘浩，亦有隨隊練習，收操後他表示感覺良好：「嚟之前都有少少壓力，始終亞冠高水平過港超，又會多啲觀眾入嚟睇。但經過練咗兩次波，心情輕鬆番，暫時狀態還好，同埋依到踢波舒服過香港。」

作為今次東方23人名單中最年輕的一位，「細孖」坦言之前一直未有想過，能夠參與亞冠賽事：「冇諗過16歲就有得踢亞冠，仲要係我第一次嚟澳洲，自己今次專登向學校請假，好期待睇吓啲大場面。我會好好珍惜今次機會，練波盡量練好啲，如果有機會出場，一定會每球波都做好，唔想令教練失望。」除此之外，「細孖」在今次亞冠作客之旅，與一班年輕球員亦需要肩負隊內雜務工作，惟他卻稱毫不介意：「出唔到場，咪喺場外幫吓球隊，好似執下水樽、訓練用完嘅波、飛碟，希望減輕下大家負擔。」

至於早前曾入選大港腳的年輕翼鋒吳宇㬢，則表示乘搭長途機後仍有少許倦意，但狀態恢復情況理想，同時他又指賽前並未感太過緊張：「都係過嚟踢波，我覺得同喺香港踢波冇咩分別，但好期待同杜格拉斯哥斯達交手。對手實力一定好過好哋，所以用平常心就得，目標盡力踢、做好自己。」