艾卡華斯代表歐洲隊首戰利華盃　揚言想捧盃

隨着世界組台維斯盃8強誕生，本周網壇將迎來利華盃團體賽，代表歐洲隊的西班牙小天王艾卡華斯揚言「奪得利華盃錦標是一項偉大的事」，似是要為歐洲隊重奪失落兩年的冠軍。

比賽將於本月20至22日在德國柏林上演，自從贏得前四屆之後，歐洲隊已連續兩次失落錦標，今屆歐洲隊以波格擔任隊長，艾卡華斯將拍住沙華列夫、麥維迪夫及代替拿度退賽的迪米杜夫。「可以有很多時間跟他們一起，一齊傾談，不僅是網球，還有很多話題。」艾卡華斯在華倫西亞為西班牙隊結束台維斯盃後將赴柏林，這位小天王將為歐洲隊帶來一個X元素，力圖終止世界組取得三連勝。

艾卡華斯談到他首戰：「我喜歡它，很想成為當中一分子，這是一場嚴肅的競賽，我們要盡力以最好的方式代表歐洲。」21歲的艾卡華斯很期待與即將告別的歐洲隊隊長合作，而下一任歐洲隊隊長已落實由諾亞擔任。

至於台維斯盃8強已誕生，加拿大力挫英國取得最後8強席位，其他隊伍包括衞冕的意大利將與荷蘭、澳洲、西班牙、美國、德國及阿根廷。