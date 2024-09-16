武術亞錦賽圓滿落幕　港隊掃2金6銀4銅

在9月10日起於澳門舉行的亞洲武術錦標賽周一（16日）圓滿落幕，最終派出26人大軍出戰的港隊，在賽事表現出眾，以2金6銀4銅的佳績完成賽事。

今屆亞洲武術錦標賽共吸引來自亞太區的23個國家或地區，大約400位運動員、裁判員、領隊及教練團隊參賽，而派出去年杭州亞運，勇奪男子太極拳太極劍全能，勇奪銀牌的許得恩等26人出戰的港隊，在今屆賽事收穫甚豐，包括何彥政在男子長拳贏得1面金牌，而主力許得恩夥拍楊頌熹，奪得雙人太極金牌。

其他港將亦有好表現，在女子劍術奪得銀牌的沈曉榆，聯同另外兩名隊友劉寶欣及楊子瑩，合力在女子對練取得銀牌；陳錦松、丁健乘及男子長拳金牌得主何彥政，亦取得男子對練銅牌，總計港隊於亞錦賽共取得2金6銀4銅，表現優異。

【港隊獎牌表】

何彥政－男子長拳－金牌

許得恩、楊頌熹－雙人太極－金牌

沈曉榆－女子劍術－銀牌

莫宛螢－女子太極拳－銀牌

劉子龍－男子南棍－銀牌

陳紫晴－女子散打56公斤級－銀牌

李偉進－男子散打80公斤級－銀牌

沈曉榆、劉寶欣、楊子瑩－女子對練－銀牌

陳錦松－男子長拳－銅牌

張溢霖－男子散打70公斤級－銅牌

蔡嘉豪－男子散打90以上公斤級－銅牌

陳錦松、丁健乘、何彥政－男子對練－銅牌