世界職業大賽2024　向籽嬴TKO對手獲勝

近年在搏擊擂台接連取得佳績的名將之後──向籽羲和向籽嬴，周六(14日)聯袂出戰假修頓室內場館上演的本地拳壇年度盛事「富德搏擊王‧世界職業大賽2024」。最終綽號「月野兔」的「籽嬴」，在女子57公斤級踢拳賽，以TKO擊敗本地好手紀晴；至於「轟炸機2.0」「籽羲」，則在男子67公斤級別踢拳賽事越級挑戰失敗，不敵寶島踢拳道好手「狂狼」洪祥鈞。

賽事雲集亞洲地區搏擊好手，全晚共上演20場激戰，向籽嬴對紀晴一役，甫開賽，「月野兔」便演展急攻的個人風格，頻頻逼對手繩角進襲。結果在次回合初段，「月野兔」一記左拳狠狠打中紀晴至失平衡，拳證隨即判前者以TKO勝出。賽後，個人戰績改寫為9場8勝4KO的向籽嬴表示滿意發揮，未來將繼續接受更高難度的挑戰。

至於向籽羲在教練團為其搏擊生涯作規劃後，決定初嘗男子67公斤級別踢拳賽事，越級挑戰中華台北好手洪祥鈞。奈何在首回合開賽不久，向籽羲不慎被對方的左手轉身鞭錘擊中頭部，拳證要介入讀秒，儘管他能站穩住腳繼續作賽，但面對洪祥鈞之狂攻，只能頑強抵抗到尾。最終，三回合過後，裁判一致判洪祥鈞獲勝，向籽羲的個人戰績更新為11場9勝4KO。

其他焦點賽事，中華台北女將王靖蓉力挫本地薑葉穎恩，摘下女子48公斤級踢拳腰帶；泰國好手莞薜之子則驚喜擊敗另一本地好手謝傑丞，奪得男子71公斤級踢拳腰帶。