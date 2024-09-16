劉倩兒跳贏香港站　將代表出戰世界總決賽力爭錦標

Panda Waack (劉倩兒)周末(14日)在香港文化中心露天廣場舉行的街舞殿堂級賽事 Red Bull Dance Your Style香港總決賽，於現場數以千計的觀眾見證下封王，11月9日將代表香港出戰在印度孟買舉行世界總決賽，與40位來自世界各地的冠軍舞者較量，爭奪冠軍獎座。

Red Bull Dance Your Style 去年首次登陸香港，踏入第二屆賽事繼續吸引首次登陸香港的Red Bull Dance Your Style吸引近2,000市民駐足觀看，香港文化中心露天廣場長樓梯座無虛席，就連旁邊的海濱長廊亦人頭湧湧，現場氣氛熾熱，觀眾的歡呼叫喊聲此起彼落。賽事在周六下午五時展開，16位參賽舞者以一對一 Battle 及單淘賽制分高下。每回合的贏家均由現場觀眾投票決定晉級，没有專業評審，勝負全憑現場觀眾票選！16強至準決賽均會分兩個回合對賽，每一回合DJ將隨機播放流行音樂，每位舞者均有一分鐘施展舞技。總決賽則是三個回合對賽，每一回合每位舞者同樣有一分鐘施展舞技。每位已登記的觀眾將於比賽現場獲派發分為紅、藍的投票工具，各輪Battle結束，將由現場的觀眾依據舞者表現投票決定勝者。

Panda Waack在八強賽首先淘汰知名舞團「Pentaverse」成員 WAN J，之後再擊敗本地街舞團體The Quickies成員Ivonne躋身四強。在準決賽，她挫退了世界知名舞團Legion X 成員LuenMo LegionX。殺入決賽後，Panda Waack 面對擅長 House及Choreography的OCEAN，但她不負眾望在3個回合的比拼後，獲得現場大多數觀眾的支持，眾望所歸贏得賽事錦標。

Panda Waack從事編舞、形體指導工作的Panda Waack這次以外卡身份參與Red Bull Dance Your Style。過去6年她一直在西班牙巴塞隆納發展，2021年起在「La Vispera」劇團工作，與Vinka Delgado演出二重奏作品「La Identidad de Vesania」，並在歐洲巡迴演出。同年於 Festival Corto in Danza (意大利）、2022 年 Marballus Festival (意大利) 及 2023 年 Dansa Metropolitana (巴塞隆拿)中演出獨舞作品「Beautiful Chaos」 與「S1950」。這次專程返港參賽，她表示一來是為了與家人及朋友見面，此外亦可以與本地舞者一聚。

她說：「贏得冠軍最想感謝的是家人，沒有他們一直以來的支持就沒有今天的她。看見站在台下的他們，我覺得一直都值得，一心想着全力以赴，這便已經足夠，就當是贏了。」對於即將要代表香港出戰在印度舉行的世界總決賽，她十分期待，因為可以與很多來自不同國家、擁有不同文化背景的舞者碰頭，此外，印度亦是她一直想到訪的地方，喜歡當地濃厚的文化氛圍、美食。