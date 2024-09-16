香港⾦⽜NBL總決賽作客挫安徽　場數扳平1比1

2024全國男⼦籃球聯賽（NBL）季後賽總決賽Game2賽事，香港⾦⽜作客安徽文⼀，在全場未落後過下以94：71報捷，將場數追平1：1。Game 3、4 將輪到香港⾦⽜於修頓主場出擊。

香港⾦⽜甫出賽就立即入局，今場防守硬度明顯比上仗有所提升，余柏林勤⼒⾛動多次影響對⼿進攻，⽽有⾼度優勢的劉傳興亦成功減少對⽅外援的籃底得分。楊睿騏於第⼀節中段換入，針對性防守主隊的⾼錦瑋，成功限制安徽文⼀單節只取得12分。楊睿騏把握出場時間每個機會，最後時刻⾃⼰突破邊⾛邊放籃成功壓哨入刷板波，贏盡掌聲。第⼀節香港⾦⽜領先 17：12。第⼆節，香港⾦⽜⾺奇、琼斯和董健輪流爆發，逐漸將比分拉開⾄20分。半場香港⾦⽜以 51：27的領先優勢返更衣室。

換邊後，安徽文⼀⼒追，當追近⾄ 42：60 時，更搏到香港⾦⽜主⼒琼斯4犯，被逼暫時退下火線。不過，香港金⽜及時由⾺奇和董健合⼒回敬⼀段7：2攻勢。完第三節，香港⾦⽜領先 73：53。進入最後⼀節，雖然主隊嘗試收復失地，但香港⾦⽜在琼斯的控場帶領下，⼀直保持雙位數的差距，最終成功贏到最後，以 94：71 贏波⽽回，將場數追平1：1。香港⾦⽜今場多位球員都表現出⾊，琼斯取得全隊最⾼的 27 分。NBL總決賽賽制是七場四勝分勝負。

2024 NBL 總決賽賽程：（前者主場)

Game 1｜9 ⽉ 14 ⽇：安徽文⼀ 99：89 香港⾦⽜

Game 2｜9 ⽉ 16 ⽇：安徽文⼀ 71：94 香港⾦⽜

Game 3｜9 ⽉ 19 ⽇：香港⾦⽜ vs 安徽文⼀

Game 4｜9 ⽉ 21 ⽇：香港⾦⽜ vs 安徽文⼀

Game 5 (如有必要)｜9 ⽉ 24 ⽇：安徽文⼀ vs 香港⾦⽜

Game 6 (如有必要)｜9 ⽉ 27 ⽇：香港⾦⽜ vs 安徽文⼀

Game 7 (如有必要)｜9 ⽉ 30 ⽇：安徽文⼀ vs 香港⾦⽜