尼馬「挑撥離間」　呼籲皇馬巴西兵提防麥巴比

尼馬(右)效力PSG期間，曾於2017至23年同麥巴比做隊友。(Getty Images)

法國球星基利安麥巴比今夏由巴黎聖日耳門(PSG)轉投皇馬後，表現未如理想，佢嘅前PSG隊友尼馬趁機落井下石。根據法國記者Cyril Hanouna爆料，尼馬聯絡皇馬嘅巴西球員，奉勸同胞們，必須提防麥巴比，因為同呢位射手合作，感覺猶如落地獄及災難性。

尼馬效力PSG期間，曾於2017至23年同麥巴比做隊友，雖然呢兩位球星一齊捧過5次法甲冠軍等錦標，但曾經傳出不和，包括爭射12碼，並喺更衣室激烈爭執，麥巴比兩年前甚至要求PSG將尼馬賣走，最終尼馬上年轉投沙特阿拉伯球隊希拉爾。

法國記者Cyril Hanouna指尼馬對麥巴比嘅怨恨仍未消除，近日聯絡皇馬嘅巴西球員，以過來人身份，數臭麥巴比。Cyril Hanouna話：「皇馬一班巴西國腳同尼馬係老友，佢講番以往同麥巴比合作經歷，形容係地獄級及災難性。」皇馬現時有4位巴西球員，包括雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯、安迪歷、艾達米列達奧，早前傳出雲尼斯奧斯祖利亞同麥巴比有「有病」，加上現時尼馬「挑撥離間」，可能令兩人關係惡化。