歐聯2.0全面開戰！利物浦再出發反轉A米

全面改革嘅歐聯展開！今屆36隊歐洲名牌大混戰下，每個賽日都有頂級大戰，打頭陣有意甲AC米蘭主場硬撼英超嘅利物浦。兩大豪門喺00年代曾兩度喺歐聯決賽交鋒，不過「紅黑兵團」今非昔比，近年對住利物浦都被食住，今仗捧客勝係明智之選。（Now 643周三凌晨3時直播）

利物浦今季喺荷蘭教練施洛執教下，沿用高普嘅班底踢出悅目足球，雖然上場英超意外輸波，不過好大程度係受「國際賽後遺症」拖累，經過休息同調整後相信可以踢番本身水平。事實上，利物浦於施洛領軍下，賴恩格雲貝治、路易斯迪亞斯等都有脫胎換骨演出，戰力可靠。

「紅軍」球員歐聯經驗豐富，而且新加盟嘅意大利翼鋒費達歷高基艾沙亦可以候命，對AC米蘭嘅能力亦絕不陌生，有力成為今場奇兵。其實利物浦近年同AC米蘭都交鋒過唔少次，而且專剋「紅黑兵團」，近5次交手利物浦全勝，有格食格味道。

AC米蘭近年表現載浮載沉，今季請到葡萄牙教練方辛加執教，又簽入艾華路莫拉達、譚美阿巴謙、尤索夫科芬拿等球星，但新球員太多適應需時，表現反而未見重大起色，上場聯賽對弱旅威尼斯先至拎到今季首勝，今仗對住已經撻着嘅利物浦凶多吉少。

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