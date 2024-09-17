艾殊利高爾：AC紅軍邊線攻守博弈

當球迷想起歐聯，今場對碰的兩支球隊AC米蘭和利物浦，當之無愧都是這項賽事的巨頭。AC米蘭是歐聯史上奪冠次數第2多的球隊，僅次於皇家馬德里，而利物浦則以6次冠軍與拜仁並列第3位。然而，利物浦對上一次捧得歐聯冠軍已經是2019年，而AC米蘭對上一次奪歐聯更要追溯到2007年。

兩隊今季擁有一個截然不同的開局，利物浦看起來佔據主導地位，並在首3場英超獲得全勝，但卻在剛過去的周末，主場爆大冷不敵諾定咸森林。我確信這不是施洛心中希望的結果，尤其考慮到他將會第1次帶領紅軍出戰歐聯賽場，當然將希望贏波反彈。

另一邊廂，AC米蘭在開季頭3場意甲未嘗一勝後，終在上仗取得了今季的首場聯賽勝利，但可以肯定的是，在聖西路主場迎戰利物浦的難度肯定比對威尼斯高出很多，不過他們在攻入4球兼保持今季首次不失球後，預料將充滿信心。

這場比賽令我最期待的是雙方在邊線位置上的攻守博弈。彼此都有出色的閘位球員，但同時在翼鋒上也有不少傑出的人才，例如AC米蘭的拉菲爾利亞奧和基斯甸普列錫，以及利物浦的穆罕默德沙拿和路易斯迪亞斯。我們在聯賽中通常會看到，今仗兩軍4名後衞經常壓前助攻，但我估計由於今場是雙方的首場歐聯，在不想落敗的情況下，我們會看到比平常更保守的戰術。

由於施洛是一位比高普更謹慎的教練，AC米蘭則擁有在聖西路球場作戰的主場優勢，故我認為雙方的實力將會相當接近，並預計和波將會是大家滿意的戰果。