三跑10公里國際賽　9.23起公眾報名

「香港國際機場•渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」將於11月17日舉行，這是繼1998年「新機場馬拉松」後再次於機場跑道舉行賽事。

這是渣打馬拉松特別紀念版賽事， 為慶祝香港國際機場三條跑道年底全面投入運作。賽事名額1.2萬個，「達標跑手」、曾參加「渣 打’98 新機場馬拉松」的跑手及機場員工可優先於9月17日及18日報名；公眾抽籤報名則於9月23日下午2時起正式開始。

賽事設有「十公里賽」、「五公里賽」、「三公里賽」及「十公里輪椅賽」項目，同場舉辦「女子精英十公里國際賽」。賽事起點和終點為機場中跑道，屬於機場禁區範圍，跑手於亞洲國際博覽館報到及完成安檢後，將直接乘坐大會安排的專車往返賽道。

中國香港田徑總會主席關祺先生表示：「『渣打香港馬拉松』已將長跑運動植根於很多香港人的心中，在歷年賽事中，「『十公里賽』是最受歡迎的組別，因此這次特別紀念版賽事是一個非常難得的途徑，讓熱愛跑步的市民體驗在機場跑道上奔馳的樂趣。今次比賽對運動員而言也是難得的機會可以在機場跑道上的平地進行比賽，讓他們突破自己，創出更佳的成績。賽事亦提倡多元共融，設有五公里、三公里及輪椅賽項目，讓不同體能程度的人士都可參與。」 他亦透露田總將邀請世界級選手參賽，稍後會公布參賽名單。