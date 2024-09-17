唔赦皇馬！史特加大無畏

新歐聯首個賽日，上屆冠軍皇家馬德里登場，主場迎戰史特加。「銀河艦隊」喺歐聯總計15度封王，係賽事擂台躉，不過今屆歐聯改革，玩法唔同，當然要睇定啲先；史特加踢法開放，經常以攻代守，今季先後開出多場大比數賽果，近5場全開4球或以上，絕對係大盤客恩物，3.5球入球大咪錯過。（Now 638周三凌晨3時直播）

以往皇馬踢歐聯屬贏波保證，分組賽對佢哋嚟講只係簡單任務，不過今屆歐聯改制，冇咗分組賽，對手係電腦抽籤抽出嚟，主帥安察洛堤將要花更多精神研究，而且球隊今季西甲表現略為失準，已經有兩場失分，上場贏皇家蘇斯達兩個入波都係12碼，基利安麥巴比融入球隊需時適應，今場衞冕第一擊有暗湧。

史特加近幾年係甲、乙組升降機，歐洲賽僅贏過2次圖圖盃，不過自從施巴斯坦漢尼斯前季尾執教後，球隊表現脫胎換骨，佢先幫球隊護級成功，上季力壓拜仁慕尼黑取得聯賽亞軍，兼獲歐聯入場券；史特加戰績極之硬淨，跨季9場正式賽事法定時間僅輸1場，包括聯賽贏過拜仁3比1，季前德超盃對利華古遜踢成2比2，最後僅以互射12碼落敗，最近對緬恩斯踢成3比3。今場皇馬主W賠率冇肉食，而且未必實贏，史特加入得又失得，轉玩入球大最明智。

更多賠率：