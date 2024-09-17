亞冠盃2　異地食月餅慶中秋　巴科爾：味道麻麻

【李浚湣澳洲直擊】東方正在澳洲備戰首場「亞冠盃2」分組賽，而周二（17日）適逢中秋節正日，球隊亦特意在晚餐時間，抽空慶祝這個傳統節日。當中初次試食月餅的外援巴科爾（Noah），坦言不太喜歡其口感和味道。同時，這名前鋒又指自己狀態已經恢復，盼與同鄉巴杜姆「拍住上」，對FC悉尼嘗試搶分。

東方在中秋節正日先在Valentine Sports Park進行操練，而晚飯期間才齊齊食月餅慶祝，當中賀爾、巴杜姆和巴科爾等外援亦有試食，惟同樣顯得十分抗拒。除此之外，球隊亦有為明天「壽星公」楊棟棋，送上蛋糕慶祝生日，場面温馨。值得一提，東方周三（18日）將轉到銀禧球場（Jubilee Stadium）作賽前訓練，主教練盧比度亦會與隊長葉鴻輝出席賽前記者會。初次品嘗月餅的巴科爾，之後面有難色地接受訪問，承認不太喜歡這種應節食物：「覺得傳統月餅味道好一般，有啲鹹，同埋感覺愈咬個口愈乾，我唔太鍾意。反而冰皮月餅甜啲，相對會好食啲。」

來到澳洲的第3日，Noah之後提到其狀態已經大致恢復，又提到今場對FC悉尼的目標：「我哋好想出線，就算FC悉尼實力強勁，但我哋唔會懼怕，一定會全力而赴，足球世界任何事都可以發生，我哋絕對有機會偷雞。」同時，Noah又不忘大讚今季回歸球隊的前線拍檔巴杜姆，認為這名西班牙同鄉絕對可以加強球隊攻力：「巴杜姆肯定幫到球隊，佢身型好強壯，速度又快，可以牽引對方防守球員，幫我喺前場製造更多空間。」