亞冠盃2　理文主場誓擒南定FC

理文周三（18日）坐鎮旺角大球場出戰首場「亞冠盃2」G組分組賽，主場迎戰來自越南的南定FC。「黃黑軍團」日前被終止跨季不敗走勢，今仗勢必重整旗鼓，全力爭勝！（港台電視32周三晚上8時直播）

今場為理文首場「亞冠盃2」分組賽，主教練曾昭達認為是役意義重大，臨場會先集中鞏固防線，期望有個好開始：「第一次參加『亞冠盃2』嘅分組賽，對我哋嚟講係個重要嘅里程碑，球隊上下都好期待，希望喺主場賽事，踢場好波畀球迷睇，爭取出線淘汰賽。」「達Sir」又指雖然球隊剛應付對大埔的聯賽，兼被對方終止跨季聯賽不敗走勢，但有信心體力不成問題，惟馬天尼斯和黃威有傷在身，上陣成疑。值得一提，馬天尼斯、杜度及翁煦濤於賽前操練僅在場邊拉筋及慢跑，而黃威則有份跟其他隊友一同操練。

李毅凱效力傑志及標準流浪期間都曾出戰亞洲賽，包括去年代表流浪，在「亞冠盃」外圍賽鬥同樣來自越南的海防FC，「阿凱」盼過往的經驗能協助理文出線：「以前喺唔同球會，都累積咗啲亞洲賽經驗，又同越南球隊交過手，好清楚去到亞洲賽，無論速度或者體能嘅要求都高好多；我哋開會嗰陣，睇咗幾場南定FC嘅比賽影片，佢哋幾個外援都好犀利，好期待可以對到咁強勁嘅對手，希望多啲香港球迷入場支持！」

對於理文日前在聯賽吞敗，代表球隊出席賽前記招的顏樂楓表示，全隊已收拾心情，準備好迎戰南定FC：「贏輸係足球嘅一部分，而且呢場『亞冠盃2』對球隊好緊要，所以我哋唔會被呢樣嘢影響心情，淨係想踢場好波爭番啖氣。」此外，理文派出持有亞洲足協專業級教練牌照的助教司徒文俊現身記招，他直言要嚴防幾位南定FC的主力：「拉菲爾臣好大隻，擅長爭頂高波，而阮文全同另一個外援軒迪奧，都好有質素，畀到好大威脅我哋。」

至於2023至24球季越南V1聯賽冠軍得主南定FC，乃擁有59年歷史的老牌球會，球隊主要贊助商春天綠鋼，為越南其中1個大型鋼鐵廠。陣容方面，陣中擁有上季破紀錄在聯賽攻入31球的神射手，現正申請入籍越南的拉菲爾臣，以及曾57次代表越南國家隊上陣、有7個入球的「好波之人」阮文全，實力絕對不容忽視，而主教練武洪越在賽前記招坦言，對理文認識不深，但已觀看「黃黑軍團」最近兩場聯賽的影片，形容對方具備一定實力：「理文嘅風格比較進取，而且隊中幾個外援好有級數，完全唔講得笑。」

【理文預計正選陣容】

門將：28.陳嘉豪

後衞：26.黃俊皓 19.金旻奎 13.李毅凱 4.立花稜也

中場：7.保利臣 6.胡晉銘 14.夏馬特

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.羅沙