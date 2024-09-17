丹恩奴域：蔚山HD「崎」開得勝

亞冠盃對我來說是一個充滿美好回憶的賽事，故我十分興奮及期待看到一眾新世代球員在場上的表現。

韓職勁旅蔚山HD近年於國內聯賽成為眾矢之的，但他們今季表現還未回復到最佳水平。新主師金判坤取代了前教練洪明甫的位置後，目前為止還未發揮出球隊真正的實力。雖然韓職經已進入最後直路階段，不過蔚山HD依然是其中一支被睇好可以取得今季聯賽冠軍的球隊。

耶高卡尼路於蔚山HD前線領軍表現出色，我預期這名巴西前鋒今仗將可再次交出好表現，而他亦會得到安原上、周敏圭及新加盟球隊的阿拉比斯的支援。

來自日職的川崎前鋒同樣於本土聯賽表現平平，如今排在聯賽榜下半版位置。然而，我知道他們是一支懂得如何取得冠軍獎盃的球隊，因此他們亦將會被視為其中一支有力問鼎亞冠盃的份子。

大家絕對需要留意山田新的演出，事關他今季交出了突破性的好表現。這名24歲前鋒於對方禁區內走位靈活，故蔚山HD的防守球員將要對他作出嚴密看管才可，以防他構成傷害。在鬼木達執教的前鋒陣中，亦有年屆38歲兼經驗豐富的家長昭博坐鎮。此子繼續為球隊的入球及助攻數字作出貢獻，另外由荷甲奈梅亨轉投的維美斯基肯將會在防線領軍。

今場賽事雙方都有可能會獲勝，但我相信蔚山HD牌面上實力較高，故我預計他們可於主場擊敗來自日職的川崎前鋒。