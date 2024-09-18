【有片】曼聯狂勝7比0　坦哈格時代最大勝仗

周三(18日)凌晨英聯盃第3圈，曼聯迎戰英甲嘅班士利絕不留手，喺「翻生」嘅拉舒福特入2球帶動下，主場以7比0狂勝晉級，創下坦哈格領軍後最大勝利，亦係曼聯史上英聯盃最大勝仗。坦哈格賽後大讚球隊演出，宣布真正嘅「福仔」已經回歸！

曼聯今場半力出擊，正選只有拉舒福特、阿歷真度加拿祖、卡斯米路係常規主力，但對住英甲球隊游刃有餘。16分鐘拉舒福特接應長傳，精彩突破後勁射破網；35分鐘安東尼馬菲奧斯射12碼再入1球，「福仔」完半場前再助攻加拿祖入波，半場領先3粒。

換邊後曼聯大開殺戒，拉舒福特同加拿祖分別再入1球，老將基斯甸艾歷臣喺尾段亦連下兩城，協助「紅魔鬼」狂勝晉級。7比0戰果係坦哈格上任2年半以來最大勝仗，舊紀錄只係4比1贏貝迪斯同車路士；同時亦打破曼聯喺1976年創下，7比2贏紐卡素嘅英聯盃最大勝利紀錄。

拉舒福特繼上仗對修咸頓打破入球荒，今仗2射1傳表現光芒四射，坦哈格賽後表示：「喺我教嘅第1季，拉舒福特都有呢種感覺，冷靜、沉實、自信。上季對所有球員都係困難，但我哋最終都實現拎冠軍目標，依家我見到佢哋非常渴望入波，拉舒福特入波絕不留情！」