利物浦3比1反勝AC米蘭　將聖西路當遊樂場

周三(18日)凌晨歐聯大戰，英超勁旅利物浦作客3比1反勝AC米蘭，順利打響頭炮。「紅軍」今場佔盡優勢，延續歷來喺聖西路球場嘅100%勝率，為首次出戰歐聯嘅領隊施洛，送上46歲生日嘅最佳禮物。

利物浦喺英超意外輸畀森林後，今場開波3分鐘就犯錯，被基斯甸普列錫先拔頭籌。利物浦企穩陣腳後迅速控制局面，伊巴希馬干拿迪23分鐘接應罰球頂入追平，41分鐘再由另一中堅華基爾雲迪積克接應角球頂入，加上蘇保斯拉爾67分鐘近門射入，「紅軍」全場攻門12對2嘅壓倒性優勢下，順利反勝3比1完場。

AC米蘭同國際米蘭都係歐聯名牌，佢哋嘅聖西路球場亦享負盛名，不過利物浦就將佢哋地頭變成遊樂場，歷來歐聯4次作客聖西路(對AC、國米各2次)全部贏晒，係歐洲唯一作客聖西路(多過1次)保持100%勝率球隊。

首度領軍踢歐聯嘅施洛，今場咁啱係46歲生日，佢賽後表示：「一個好好嘅生日節目，上場聯賽輸0比1係個打擊，今場又早早失波，我好奇球員會有咩反應。我哋有多過11個球員，所有入替嘅球員都有好表現，今場係整體嘅勝利多於個別球員嘅表現。」