仙拿炒走涉禁藥團員劃清界線　新聘2人曾助祖高域

仙拿聘用了兩位曾協助祖高域的體能教練及物理治療師，將團隊「清洗」一下。

剛捧走美網冠軍的世界「一哥」仙拿，早前已「炒走」捲入「禁藥風波」的物理治療師及體能師，並在社交平台公布一位新體能教練及物理治療師加盟他們團隊。

仙拿在個人IG發帖文及與兩位新拍檔的合照：「歡迎Marco及Ulises加盟團隊。」Marco Panichi是體能教練，而Ulises Badio則是物理治療師，仙拿仍會繼續與骨醫Andrea Cipolla合作；值得一提是兩位新加盟的仙拿團隊的成員，過去都曾協助塞爾維亞球王祖高域。

仙拿在今年3月曾兩次藥檢測試「肥佬」，其後確定違禁藥物是因為仙拿的前物理治療師拿迪在按摩時無意中混入，而據仙拿指其前健身教練費拉拿購入了一種含有類固醇的噴霧劑，並交給拿迪，隨後手指割傷的拿迪沒有戴上手套為仙拿治療，因而將禁藥傳到「一哥」體內。

這件禁藥案件一直保密，直至上月才公布，被列為美網頭號種子的仙拿在男單決賽中擊敗富斯，贏得生涯第二個大滿貫冠軍，這位意大利球星在美網前將已解顧了拿迪及費拉拿；兩位新成員本周開始與仙拿合作，並將隨「一哥」到北京及上海作賽。