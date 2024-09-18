皇馬18歲新郎哥入歐聯處子球　肥安：有膽識

周三(18日)凌晨歐聯，上屆冠軍皇家馬德里旗開得勝，主場以3比1擊敗史特加，剛剛結婚嘅18歲新星安迪歷成為主角，個人表演由後場開始盤球，長驅直進射入世界波，亦係呢位巴西國腳首個歐聯入球，可以話係好事成雙，並獲教練安察洛堤大讚有膽識。

皇馬中場主將祖迪比寧咸養傷近1個月後，今場終於復出，並擔任正選，但「銀河艦隊」上半場表現麻麻，史特加反客為主，創造唔少具威脅攻門，包括安素米洛特單刀射斜，呢位法國中場跟住又有1次單刀起腳被門將泰拔高圖爾斯撲出。史特加攻勢一浪接一浪，丹尼斯烏達夫射門省中對手，彈高再中楣，皇馬上半場冇失波，都算夠運。

換邊之後，皇馬演出脫胎換骨，迅速由基利安麥巴比入波打開紀錄，史特加憑1次角球攻勢，由丹尼斯烏達夫頂入扳平。「銀河艦隊」勝在把握力較強，中堅魯迪格頂入角球再次領先。

至於安迪歷80分鐘後備上陣，把握機會表現身價，戰至補時5分鐘，史特加空群出擊搶攻不成，安迪歷喺後場攞到波後，一路長驅直進，殺到禁區外勁射入網，奠定3比1勝局。

賽後安察洛堤大讚安迪歷：「佢好有膽識、自信，射門充滿勇氣，雖然佢處理方法比較複雜，但效果非常好。」安迪歷今季加盟皇馬，各項賽事僅上陣20分鐘，已有2球進帳，效率極高。

另外，安迪歷日前同女友Gabriely Miranda結婚，無論球場內或球場外，表現都非常早熟。