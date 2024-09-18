杭州網賽　黃澤林闖正賽重遇吳易昺

ATP 250 杭州網球公開賽，香港一哥黃澤林外圍賽連過兩關順利躋身正賽，明日（19日）32強將遇上東道主球手吳易昺，重演杭州亞運16強戲碼。

世界排名141的黃澤林（Coleman）上周末代表香港隊於維多利亞公園出戰台維斯盃對厄瓜多爾後，周二（17日）起即轉戰ATP 250 中國杭州公園賽。Coleman在外圍賽首場直落兩局淘汰中國球手肖霖昂，今日（18日）在外圍賽次圈迎來另一位中國球手特日格樂，首盤Coleman以6:7(9:11)告負，但成功收復失地，連贏兩盤6:4、6:4反勝晉級正賽。

黃澤林正賽32強將大戰中國球手吳易昺，兩人曾於杭州亞運16強碰頭，當時世界排名僅458位的Coleman 以6:4、3:6、7:6反勝當時排名98的吳易昺，成為一時佳話。世界排名最高達54位的吳易昺早前受傷患困擾，世界排名現時跌到566位，今屆賽事以外卡身份出戰，兩人再度碰頭成為焦點。

9月18至24日舉行的杭州公開賽為ATP 250級別硬地賽，賽事總獎金1,000,630美元（約780萬港元），頭號種子是世界排名14的丹麥球手Holger Rune。