艾殊利高爾：曼城傳控惡鬥國米反擊

像曼城對國際米蘭這樣的對決，正正是歐洲足協今季推行歐聯新賽制時，想看到的初賽階段發生的戲碼。在以往的舊歐聯賽制，你不會能看到意甲冠軍在分組賽中面對英超冠軍，重演兩季前的歐聯決賽對決。

兩季前的歐聯決賽，雙方都踢得十分謹慎，我預計這場比賽也會出現同樣的情況。曼城以勢不可擋的姿態展開了新球季，但考慮到接下來的周末將大戰阿仙奴，勢必有所顧忌。

我們必須談談艾寧夏蘭特的火熱狀態。他在今季英超入局速度，比前兩季更快，4場聯賽轟入9球。我在之前的文章中曾提及今夏的休息對他來說是件好事，結果一如所料，他歸隊後變得更強大更敏銳，這對英超和歐洲其他球隊來說是一個令人畏懼的噩夢。

和曼城一樣，國際米蘭今季也在意甲暫時保持不敗，目前排名第3。我們知道拿達路馬天尼斯通常是他們的入球主力，也很可能會在季尾時成為他們的神射手，但在季初狀態更好的是他們另一位前鋒馬古斯杜林，與艾寧夏蘭特相似入球不斷，頭4場攻入4球。

今場比賽將會見證兩隊迥異的風格，因此也是一個有趣的交鋒。我們知道曼城喜歡控球在腳並在前場施壓，而國際米蘭則更喜歡通過防守反擊打擊對手。上季國際米蘭的控球率在意甲僅排名第4，但入球數卻是最多，這表明主帥施蒙尼恩沙基十分滿意這種比賽風格。

我預計這將是一場勢均力敵的比賽，但曼城憑藉着主場優勢，將會贏得這場比賽。