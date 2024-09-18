港超聯　傑志中秋公開訓練　金信煜現身互動

適逢中秋節假期，傑志周三（18日）於賽馬會傑志中心舉行公開訓練活動、膳房午餐聚會，吸引近50名「藍浪一家」球迷到場，讓一眾球迷近距離與球員互動接觸，現場更有球迷福利環節，玩遊戲之餘更大派獎品，令一眾「藍鳥」擁躉大呼過癮！

今季陣容大換血的「藍鳥」為求讓球迷認識一眾新兵，完成操練後特意安排了互動遊戲環節，安排了裴栽釪、陳俊樂、迪美路夫、王振鵬等12名球員，與被抽中的6名「幸運兒」分組大玩射龍門挑戰，球迷熱情投入遊戲，參與的球迷賽後更分別獲得主場球衣、球隊環保袋等的紀念品，緊接更有林樂勤、潘沛軒、艾尼卡爾買合木提與球迷進行七人友誼賽，親自落場切磋30分鐘，氣氛歡樂。友賽結束後，早前預先報名的球迷，隨後於傑志膳房與8名球員包括慈英、巴登卡、泰利、顏卓彬等共進午膳，大家有講有笑，齊齊簽名合影，其樂融融。

今季回歸傑志的顏卓彬，表示自己相隔一季再參與活動，認為互動環節這有助拉近與球迷的關係，希望未來能陸續有來：「其實好少可有機會出嚟同球迷玩遊戲，見頭先都一齊喺太陽底下踢波，大家都好開心。希望球會攪多啲活動，傾下大家生活近況，又了解下球員平時係做咩。除咗比賽地方見到球迷之外，都希望可以喺球場以外見到球迷，大家嘅關係好啲，同球迷彼此了解多啲，佢哋又會落力啲打氣，我哋比賽時候都會更落力去踢。」

有份參與射龍門遊戲的「藍鳥」球迷Brandon就大讚互動環節過癮，與偶像明加索夫近距離接觸之外，更在偶像面前大展腳法贏出比賽，他直言興奮程度難以言喻：「今次好開心可以見到咁多球員，最鍾意係射龍門遊戲，頭先射波都好緊張，但係見到明加索夫喺度幫我打氣歡呼，就有番信心，可以同我支持咗3年嘅偶像一齊玩，真係好難忘！」