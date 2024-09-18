咩玩法？「新迪比亞路」為入波破紀錄道歉

周三(18日)凌晨歐聯，祖雲達斯闊別2年後再次出戰呢項大賽，主場以3比1擊敗燕豪芬，今季獲得10號球衣嘅新星基倫耶迪斯射入1球靚波，以19歲零136日打破名宿迪比亞路嘅紀錄，成為祖記史上最年輕歐聯入波球員。賽後呢位土耳其國腳覺得唔好意思，公開向迪比亞路道歉，認真謙虛。

祖雲達斯連續2場意甲悶和0比0後，今場終於火力全開，上半場21分鐘，基倫耶迪斯喺左路盤球，殺入禁區射遠柱彎入，非常精彩，屬於迪比亞路招牌射法。僅過6分鐘，韋斯頓麥堅尼近門射入成2比0。換邊後初段，尼高拉斯干沙利斯建功，呢位阿根廷今場有1次助攻及入1球，燕豪芬只能喺補時由伊斯美沙巴利射入破蛋。

賽後基倫耶迪斯當選今場最佳球員，佢話：「我有些少緊張，但係好開心，我哋踢出1場精彩比賽，我想向迪比亞路道歉，打破咗佢嘅紀錄。」迪比亞路1995年以20歲零308日首次歐聯入波，佢有份擔任今場評述，大讚呢位後輩射門有力度、有角度，控球能力完美，認為佢有能力孭起10號球衣。

基倫耶迪斯2年前由拜仁慕尼黑青年軍加入祖雲達斯青年軍，上季升上一隊，各項賽事上陣32場入4球，當時已被捧為「新迪比亞路」，會方今夏同基倫耶迪斯續長約，並交10號球衣畀佢，做真正迪比亞路接班人。

基倫耶迪斯今季各項賽事上陣5場入1球及2次助攻，奠定主力地位。