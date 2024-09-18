中國羽賽 香港「雙楊配」女雙晉16強

超級1000系列中國羽毛球公開賽次日賽事周三（18日)舉行，香港女雙組合楊雅婷／楊霈霖晉次圈，混雙組合李晉熙/吳芷柔第2局因傷退賽，另外男單李卓耀、伍家朗首圈止步。

巴黎奧運香港女雙代表楊雅婷／楊霈霖首圈以21:15、21:7力挫世界排名第34的中華台北組合許尹鏸和林芝昀，16強大戰中國組合劉聖書和譚寧，重演巴黎奧運16強戲碼。

世界排名21位的香港混雙組合李晉熙/吳芷柔首圈對印尼組合Dejan Ferdinansyah/ Gloria Emanuelle Widjaja，第一局先輸7:21，第二局戰至落後3:11時，李晉熙因肩膊受傷決定退賽，連續兩站未能完成賽事。

男單方面，香港的李卓耀和伍家朗分別以13:21、19:21及11:21、17:21不敵中國的翁泓陽和丹麥的安東臣，無緣次圈。

中國羽毛球公開賽9月17至22日於常州舉行，賽事屬超級1000級別，總獎金2百萬美元（約1558萬港元）。7號種子香港混雙組合鄧俊文／謝影雪直入次圈，將於周四（19日）與日本組合綠川大輝和齋藤夏爭入8強。