歐聯主場例多入球　曼城鬥國米搶攻大作戰

歐聯上演2023年決賽翻版，曼城主場迎戰國際米蘭，曼城今季英超4戰全勝，射手艾寧夏蘭特腳風極順，已有9球進帳，恐怕國米防線難以抵擋呢位挪威「魔人」。睇番曼城近5次歐聯主場有4次總入球開3球或以上，首選2.5球嘅入球大。（Now 643周四凌晨3時直播）

曼城今夏冇大事增兵，甚至出售射手祖利安艾華利斯，但勝在艾寧夏蘭特、奇雲迪布尼、貝拿度施華等主力留隊，加上領隊哥迪奧拿已建立一套行之有效嘅戰術，令球隊保持高水平發揮，成為「藍月亮」最大殺着。更何況艾寧夏蘭特狀態處於巔峰，開季後瘋狂數胡，包括英超對葉士域治、韋斯咸，都上演「帽子戲法」，上仗對賓福特亦梅開二度，勢必成為國米防線噩夢。

雖然另一位曼城進攻主力菲爾科頓受傷患困擾，但球隊仲有謝利美杜古、基亞利殊、沙維奧等進攻好手，加上回巢嘅中場根度簡，「藍月亮」中前場人腳非常鼎盛，足以撕破國米防線。

至於國際米蘭2023年歐聯決賽0比1不敵曼城，上屆亦無以為繼，16強出局，論穩定性，唔可以同「藍月亮」相提並論。主力射手拿達路馬天尼斯喺美洲盃有出色表現，但返回國米後，仍未操起狀態。不過，另一位前鋒馬古斯杜林演出不俗，今季踢4場意甲已有4球進帳，曼城防線並唔穩陣，就算國米輸波，都應該有力破蛋，捧大啱數。

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