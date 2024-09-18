IBSF世界盃吳安儀坐亞望冠　馮國威摘銅

香港「四眼Cue后」吳安儀周三在蒙古舉行的IBSF世界盃桌球賽，勇闖女子組賽決賽，坐亞望冠；而曾協助港隊贏得亞運金牌的名將馮國威，則在男子組收穫銅牌。

今屆國際桌球總會(IBSF)桌球世界盃(15個紅球)及世界6紅球錦標賽均在蒙古舉行，賽事先上演世界盃，擁有7個世界冠軍銜頭的吳安儀被列為賽事頭號種子，她於小組出線後躋身8強，先贏印度加美蓮3比0，繼而以3比0再贏蒙古的拜雅沙嫺，直闖決賽，這也是「香港Cue后」繼今年3月在IBSF世錦賽後，再次躋身同一組會舉行的世界盃決賽。港隊另一位女將蘇文欣亦表現不俗，但可惜在8強止步。

至於港隊在男子世界盃同樣表現出色，昔日拍住傅家俊曾為港贏得亞運金牌的47歲老將馮國威，過關斬將，先在16強力壓卡塔爾球手，繼而再淘汰16歲小將中國的周金豪，特別一提是周金豪曾轟出一桿143度的紀錄，目前仍保持住今屆賽事的一桿最高度數，而馮國威躋身4強遇上伊朗的阿里，在9局5勝制的準決賽爭逐後，馮國威以3比5憾負，無緣躋身決賽，但已為港隊奪得一面銅牌，而他曾於2019年協助港隊獲得世錦賽團體賽季席，今次個人賽奪牌相信有另一番滋味。