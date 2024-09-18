亞冠盃2　理文兩球不敵南定FC

理文周三（18日）在旺角大球場出戰「亞冠盃2」首場G組賽事，硬撼南定FC，最終「黃黑軍團」在上下半場各失1球下，以0比2告負。

「黃黑軍團」派出年僅18歲的周子謙扼守後防，胡晉銘、保利臣及夏馬特組成中場鐵三角，支援安尼亞、艾華頓及羅沙攻堅，黃威和保連奴先列後備；至於南定FC，軒迪奧負責輸送彈藥，協助阮文全及頭號射手拉菲爾臣爭取入球。

南定FC初段嘗試反客為主，9分鐘，阮文全右路施射僅告斜出，4分鐘後，盧卡斯施華左路推大位起腳，陳嘉豪及時救出。17分鐘，艾華頓禁區內被對手包圍下起腳，被陳元孟接實。其後羅沙在前場，先後幾次疑似被對手侵犯，但球證未有表示。27分鐘，拉菲爾臣把握隊友起腳被陳嘉豪救出，補射入網，南定FC領先1比0。10分鐘後，羅沙左路傳中，安尼亞頂高，「黃黑軍團」半場落後0比1。

客隊換邊後繼續搶攻，55分鐘，拉菲爾臣被包圍下未能起腳，後備入替的李公黃英勁射越楣而過，12分鐘後，保利臣傳入中間，艾華頓攻門被陳元孟沒收。70分鐘，理文換入保連奴加強攻力，可惜3分鐘後，拉菲爾臣禁區內起腳被陳嘉豪救出，但盧卡斯施華射成2比0，3分鐘後，保連奴禁區內疑似被對手侵犯，但球證沒有表示，最終理文首場「亞冠盃2」分組賽，以0比2不敵南定FC。

理文助教司徒文俊在賽後記招表示，球隊在開賽初段理應獲得12碼，可惜球證未有表示，加上其後球隊防線出現漏洞，招致落敗：「開波冇耐，我哋應該要有個12碼，但球證冇吹到，之後被對手把握到我哋犯錯入波，一來一回真係好傷。」但「司徒Sir」認為今場落敗，不會影響球隊爭取出線的信心：「我哋嚟緊仲有5場分組賽踢，下個禮拜會飛去新加坡鬥淡濱尼流浪，希望可以贏番場畀大家睇。」

談到年僅18歲，今場擔正的周子謙，「司徒Sir」稱讚對方表現已非常成熟：「雖然佢（周子謙）得18歲，但踢落完全唔似咁細個，拍埋其他有經驗嘅球員，都唔太輸蝕。」