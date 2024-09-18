亞冠盃2　周子謙首度擔正：珍惜機會

理文周三（18日）坐鎮旺角大球場出戰「亞冠盃2」G組分組賽，主場迎戰來自越南的南定FC，惜以0比2告負。首度出戰亞洲賽的18歲中堅周子謙（Tim）今場擔正，他表示自己相當珍惜上陣機會，感謝教練的信任，期待日後繼續為球隊貢獻。

對於加盟後首次正選上陣就挑戰亞冠盃，Tim認為是個珍貴的機會，在對手身上獲益良多：「多謝教練畀咁大信任我，尤其是之前兩場聯賽都係尾段先換入去，無諗過第一場擔正就係踢亞冠盃，好開心教練畀機會我發揮，令我累積到前所未有嘅經驗。今場對手起步個下已經好快好敏捷，所以初段都要啲時間適應番個節奏，我都係佢身上學到嘢，希望加強自己個靈活性同技巧。」

提到球隊今場防守上未如預期，Tim覺得和對手之間的實力差距不大，但形容球隊仍在磨合當中，默契上仍然有進步空間：「可能近呢兩場大家仲未夾得順，所以犯咗啲比較大意嘅失誤，畀對手把握到機會入攝，其實我哋係有能力去贏波，希望下場再做返好防守，同提升番個進攻上嘅意識。」Tim認為在未來的比賽中，他需要更快地適應對手的節奏，加強進攻和防守的平衡，盡力幫助理文爭分。