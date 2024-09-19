曼城悶和國米兼折將　奇雲迪布尼受傷

周四(19日)凌晨歐聯大戰，開季氣勢如虹嘅曼城罕見「死火」，主場只能同國際米蘭踢成0比0平手，接近2年來首次喺歐聯「食白果」。更加不幸嘅係，中場核心奇雲迪布尼懷疑鼠蹊受傷，半場期間提早退下火線，可能會缺席周日(22日)英超對阿仙奴嘅關鍵戰。

曼城由4仗入9球嘅艾寧夏蘭特掛帥，不過國米反擊亦好有睇頭，雙方互有攻守。曼城完半場前有入球良機，奇雲迪布尼同隊友撞牆殺入禁區射門被閂，佢喺呢次攻門後懷疑鼠蹊拉傷，一拐一拐咁頂完半場，但下半場唔能夠繼續應戰，由菲爾科頓代替佢上陣。

換邊後戰情更加開放，曼城有菲爾科頓同根度簡攻門太正被接，國米亦有米希達利恩近門抽高，夏蘭特受到嚴密凍結下愈踢愈沉，最終兩隊互無紀錄。曼城對上一次歐聯交白卷，已經係22年10月(作客多蒙特)，差唔多2年首度喺歐聯入唔到波。

呢場波距離對阿仙奴只要唔夠4日，對於奇雲迪布尼可唔可以上陣，曼城領隊哥迪奧拿表示：「我唔知，要等醫療報告，軍醫只係話我知佢唔可以繼續比賽。」不過哥帥強調滿意球隊表現：「佢哋踢得好好，國米係防守反擊嘅專家，依家只係季初，我哋會愈嚟愈好。」