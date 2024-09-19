中國羽賽　「鄧謝配」次圈憾負日本組合

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，周四（19日）在超級1000系列中國羽毛球公開賽次圈，以局數1比2不敵日本組合綠川大輝／齋藤夏，與女雙組合楊雅婷／楊霈霖一同在次圈止步。

早前在香港羽賽殺入4強，被列為中國羽賽7號種子的「鄧謝配」，直入次圈，與日本組合綠川大輝／齋藤夏爭入8強，兩支組合過往未曾交手。「鄧謝配」第1局極速進入狀態，由頭帶到尾雨，大比數贏21：10，先下一城。

惟第2局開始風雲變色，雖然港將一度拉開至7：3，但綠川大輝／齋藤夏打出1段8：4的攻勢追成11平。其後雙方持續拉鋸，4度交換領先，可惜「鄧謝配」末段反超19：18領先下，未能保住優勢，日本組合第2局以21：19扳成平手。

綠川大輝／齋藤夏決勝局延續強勢，初段已拉開5：1，不過以韌力見稱「鄧謝配」，在逆境爆發強大戰力，一口氣反超11：10取得領先，可惜日本組合站穩陣腳後控制形勢，贏多局21：16，以局數2比1反勝「鄧謝配」殺入8強。

女雙方面，港隊組合楊雅婷／楊霈霖次圈惡鬥中國組合劉聖書和譚寧，重演巴黎奧運16強戲碼，可惜「雙楊配」力戰下，仍直落兩局18：21及12：21落敗，遺憾出局。