艾殊利高爾：阿仙奴三連客　體能分配成關鍵

阿特蘭大在上屆歐覇盃決賽擊敗相當出色的利華古遜奪冠後，從而獲得今屆歐聯入場券。不僅如此，他們上季還在意甲獲得第4名，因此成績備受肯定。

對於阿仙奴來說，這將是一場相當艱難的作客比賽，幸好主隊開季狀態麻麻。目前阿特蘭大以2勝2負的成績，在意甲排第9，如果能擊敗像阿仙奴一樣的強隊，確實可以信心大增。列迪古是他們陣中最有自信的球員，自從由熱那亞來投後4場攻入4球。原本他很可能是因施卡馬卡重傷而引入的這名年輕前鋒，無疑此子已經證明自己的價值，將對阿仙奴防線構成威脅。此外，盧卡文這位在過去周末攻入致勝球，而助球隊全取3分的翼鋒，能帶給對手防線很大威脅。然而，面對狀態出色的阿仙奴防線，他們將面臨著艱巨的任務。

另一邊廂，阿仙奴也在對熱刺的北倫敦打吡中全取3分。他們的防守非常出色，並且再次利用死球攻勢取得入球，這也是上季他們的絕佳得分武器。今季到目前為止，阿仙奴4場有3場保持不失球，防守球員不但證明自己的實力，甚至在重要比賽中能後上入球，正如我們在周末看到的那樣。我也對兵工廠的邊線球員，特別是布卡約沙卡，對熱刺回後協防的表現，留下印象深刻。我認為在阿特蘭大主場會採取主攻的策略下，沙卡也必須繼續勤力回防。雖然這支阿仙奴在阿迪達的帶領下確實已經成熟不少，但他們需要改善的是在歐洲賽作客表現，上季歐聯5場作客只取得1勝1和3負。

對兵工廠來說，這將是另一場艱難的作客考驗，我認為他們在對熱刺的比賽中耗盡不少精力，加上下場有作客曼城的後顧之憂，連續3場作客，體能如何分配成關鍵，故今仗會對和局取得1分感到滿意。