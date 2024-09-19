【歐聯】殺聲震天　巴塞隆拿搶客Ｗ

今晚歐聯摩納哥主場硬撼巴塞隆拿。摩納哥闊別6年再闖入歐聯正賽，論經驗已經輸蝕，巴塞喺新帥費歷克領軍下連贏5場，一眾箭頭狀態火熱，有力反客為主，客勝好路。（Now 638周五凌晨3時直播）

摩納哥自從2018年12月分組賽出局，近年參加歐聯經常喺外圍賽或附加賽被淘汰，佢哋憑上季法甲亞軍身份，唔使踢附加賽直入歐聯正賽。摩納哥今季陣容變動不大，比列安保路、薩卡利亞及南野拓實等主力仍在陣中，開咧後4場錄3勝1和，雖然班波後生活力十足，但歐聯經驗嚴重不足，闊別6年再戰正賽，難免會緊張。

巴塞近期雖然傷兵一大籮，包括新加盟嘅丹尼爾奧莫，但歐聯經驗贏對手一條街，加上新帥費歷克上任後，精神面貌大大提升，聯賽開咧後豪取5連捷狂轟17粒。箭頭羅拔利雲度夫斯基及拉芬夏比洛尼齊齊復甦，超新星耶馬亦日漸成熟，日前聯賽大炒基羅納4比1之役，職業生涯首次梅開二度，開季冇耐已經入咗3球及交出4個助攻，信心爆棚。加上今屆歐聯改制後會面對更多強隊，當對住實力較弱嘅球隊，就不容有失，「地上最強」必定食住個勢搶3分，客勝捧得過。

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