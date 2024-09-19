香港首辦跆拳道世錦賽　11月紅館上演

「香港2024世界跆拳道品勢錦標賽」將於11月30至12月4日假香港體育館（紅館）舉行，賽事首次於香港舉行，將吸引來自80個國家及地區選手出戰，香港亦會派出約50名運動員主場出擊。

世界跆拳道品勢錦標賽兩年一度舉行，今屆賽事首次在香港上演，獲大型體育活動事務委員會頒發「M」品牌，賽事門票將於9月26日上午10時起於城市售票網發售，門票售價為＄50、＄80及＄100。賽事亦獲香港賽馬會贊助，將向基層市民派發3500張門票，進一步跆拳道品勢運動。

香港將有約50位運動員出戰個27項目，男子隊有世界排名24、剛於美國公開賽勇奪個人品勢銅牌及團體品勢金牌的U30代表陳頌賢、世界排名56的U40代表歐其煬，以及2024亞洲跆拳道品勢錦標賽O65組個人品勢銀牌得主楊志英等。女子隊則有世界排名19、亞錦賽銅牌得主江麗莉、成都世大運第7名朱洛儀等。

中國香港跆拳道協會會長程民駿表示，「巴黎奧運香港實現零的突破，盧蔚豐成為第一個出戰奧運的香港跆拳道運動員，奪得第7名。我們希望進一步在香港推廣跆拳道運動，而品勢則是我們主要推廣的項目，因為男女老少都可參與。」

港隊成員楊志英、吳逸晞、黃逸彤及嚴芷晴記者會上示範跆拳道品勢動作，第4次出戰世錦賽的楊志英表示，「其實跆拳道不是後生仔的運動，我好開心可以主場比賽，年頭開始已經進行密集式訓練，積極備戰。」

現年中五、即將出戰自由品勢項目的嚴芷晴表示，「以往都是入紅館聽歌，今次好難得可以在這裡比賽，希望主場可以發揮出最好實力，贏得獎牌。」今年4月入選港隊的吳逸晞首次出戰世錦賽，他透露，「可以參加如此大型比賽，心情既興奮又緊張，我們早前到外地集訓，與韓國龍仁大學的跆拳道隊交流，見識不少。」