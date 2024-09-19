【歐聯】阿仙奴兵疲裝腔作「細」

今晚續有歐聯上演，重頭戲阿特蘭大主場鬥阿仙奴。論實力及經驗「兵工廠」無疑秤先，但佢哋剛踢完「北倫敦打吡」，球員耗力甚大，加上受傷兵問題困擾，水準或會打折扣。睇番佢哋近6次歐洲賽對意甲球隊，5次總入球開2球或以下，轉吼中位數2.5球嘅入球細。（Now 643周五凌晨3時直播）

意甲「神奇球隊」阿特蘭大上季踢出驚喜成績，愈戰愈勇下捧走歐霸盃，但同其他二三線球隊命運相似，當取得佳績後，主力往往被其他豪門挖走，中場古普美拿斯今季就轉投祖雲達斯，令球隊表現受影響，除咗歐超盃吞皇馬雙蛋外，聯賽開季4戰亦只有2勝2負，唔算好突出，今晚遇上攻守兼備嘅阿仙奴，睇怕更難「偷雞」，相信會加強防守，以唔輸做目標。

阿仙奴今季踢法轉趨保守，4場英超取得3勝1和，僅失1球，4場總入球全開2球或以下，包括上仗「北倫敦打吡」1比0險勝死敵熱刺。事實上「兵工廠」進攻人腳不整，中場指揮官馬田奧迪加特因傷缺陣，難免削弱球隊組織攻勢能力，翼鋒布卡約沙卡上場踢到抽晒筋，幾日後匆匆再戰，體力亦難以負荷。更重要係嚟緊周日聯賽超級大戰火併曼城，主帥阿迪達必定「落柯打」叫球員就住踢，盡量拖慢比賽節奏，以免無端再添傷兵，預計入波唔慌多。

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