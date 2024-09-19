GT歐洲賽　香港車手許建德最後三站有望衝冠

香港賽車運動員許建德（Jonathan）正積極備戰GT世界挑戰賽歐洲賽（GT World Challenge Europe）第8站比賽，賽事將於周五（20日）在意大利Monza賽道展開。許建德自去年勝出GT歐洲耐力賽銅盃總冠軍後，今年首次同時參與歐洲頂級GT賽事的耐力盃和衝刺盃全季賽事。他已在本季憑出色表現奪得一場冠軍和兩場季軍，並在多站比賽中取得積分。

在綜合銅盃車手積分榜上，Jonathan已取得27分的領先優勢，有望在剩下的三個賽站中衝冠。本週末，他將與隊友齊弗（Eddie Cheever III）和佛洛格（Chris Froggatt）一同駕駛法拉利296 GT3參加Monza賽道的3小時耐力賽。儘管領先，Jonathan強調比賽中需要全力以赴，以確保能爭取年度錦標：「今年上半季曾遇到不少挑戰。每場比賽都非常激烈，但我們的車隊在排位賽的表現不甚穩定，這令我們在大部分比賽時間中都需要從後追趕。到目前為止，最主要的的成績是在意大利Misano站獲勝，以及在德國Hockenheim站連續兩次取得季軍；很湊巧，我都是在首次去那些場地而取得這些成績的。在2024年的賽季裡，對我來說最困難的是失去了我的長期駕駛教練Luca，他在上一站比賽前因意外去世。雖然我們在綜合銅盃積分榜上仍然領先，但是我們必須提高最後三站的表現，因為目前與對手的積分差距還未夠大，未能讓我感到安心。」

Monza賽道以高速長直路聞名，最近進行了路面重鋪，為比賽帶來新挑戰。許建德表示將力爭在賽事中獲得更多積分，目標是獲得綜合銅盃總冠軍，並有機會參加2025法國利曼24小時耐力賽。