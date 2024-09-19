亞冠盃2　東方力戰不敵FC悉尼

【李浚湣澳洲直擊】港超聯球會東方周四（19日）在「亞冠盃2」E組賽事，作客澳洲銀禧球場硬撼FC悉尼，最終東方力戰下以0比5落敗。

從現場所見，約20名港人及澳洲華僑到場，為客隊打氣。東方派出葉鴻輝把守最後一關，梁振邦及林衍廷負責中場掃蕩，余在言從後較炮，助巴杜姆和巴科爾攻堅；主隊方面，焦點外援杜格拉斯哥斯達擔正，波蘭中鋒基拉馬拉在前線爭取入球。

FC悉尼開賽後採取主動，4分鐘，近日加盟即被安排亞選上陣的基拉馬拉，窄角度勁射被高素巴耶夫擋出。13分鐘，東方反擊機會，巴科爾傳中，巴杜姆控定後起腳，省中對方球員彈出底線。27分鐘，亞歷斯祖送出直線，巴杜姆射門被對方門將接實，兩分鐘後，這位西班牙射手接應長傳，面對門將出迎嘗試挑射越楣而過。

32分鐘，瑞恩格蘭特後上傳中，助攻奧希姆射入，FC悉尼先開紀錄，6分鐘後，主隊黃金機會，卡沙里斯傳入中間，盧尼近門起腳被葉鴻輝封走。44分鐘，杜格拉斯哥斯達左路傳中，瑞恩格蘭特中路一頂入網，東方完半場前有馬高斯傷出，落後0比2入更衣室。

FC悉尼換邊後仍未收手，47分鐘，1次角球攻勢，瑞恩格蘭特無人看管下射斜，4分鐘後，杜格拉斯哥斯達右路推大位起腳，被葉鴻輝沒收。55分鐘，基拉馬拉後踭妙傳，奧希姆射成3比0，之後梁振邦禁區內攬跌瑞恩格蘭特，幸好葉鴻輝救出基拉馬拉的12碼。可惜戰至64及71分鐘，丹尼爾及梁振邦解圍不慎「擺烏龍」，最終這支港超球會以0比5告負。至於同組另一場賽事，廣島三箭以3比0擊敗菲律賓代表卡雅。