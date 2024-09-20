【有片】拉耶驚天連環撲　阿仙奴守和阿特蘭大

周五(20日)凌晨歐聯賽事，英超勁旅阿仙奴表現失色，作客意甲嘅阿特蘭大陷入苦戰，下半場更曾被罰12碼，全靠西班牙門神大衞拉耶繼續「上身」，2秒內連環救出12碼同必入嘅補中頭槌，超人反應救全家，令阿仙奴得以0比0悶和阿特蘭大，執番1分。

上半場兩隊勢均力敵，最有威脅埋門嚟自阿仙奴翼鋒布卡約沙卡嘅罰球，但被卡尼斯基飛人撲出。換邊後阿特蘭大控制戰局，51分鐘湯馬士柏迪禁區犯規輸12碼，列迪古操刀被拉耶撲到，當佢衝前補頂空門，已落地嘅拉耶超人反應，爬起向相反方向飛撲，喺白界上單身將個波拍走，最終阿仙奴穩守城池至完場。

上季英超「金手套」拉耶今季狀態大勇，開季「上晒身」場場有神救，上月對維拉救出奧尼屈堅斯插水式頭槌，就獲選為8月英超最佳撲救，阿仙奴今季5場正式比賽有4場保持不失，夏天以3,000萬鎊轉會費由賓福特正式過檔嘅拉耶居功至偉。

統計顯示，拉耶救出列迪基補頂頭槌，預計撲救率只有3%，即係100次入面有97次都會造成入波。拉耶賽後表示：「如果贏唔到波，至少要做到唔輸，好開心可以用不失球幫助球隊，呢個撲救會係我生涯3大最佳撲救之一。」阿特蘭大教練加斯柏連尼亦心服口服：「佢(拉耶)係一隻貓，救12碼嗰球OK，翻身再撲簡直難以置信。」