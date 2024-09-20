大谷翔平轟美職棒紀錄　「51-51」史上第1人

日本超級球星大谷翔平周四（19日）「轟」出美國職棒大聯盟新歷史，創下史無前例的「51-51」全壘打紀錄，單季累計51轟、51盜，成為職棒聯盟史上達到「50-50」或以上全壘打紀錄的第一人。

大谷翔平帶領洛杉磯道奇以20比4大勝邁阿密馬林魚，全場3次轟出全壘打，並在第9局轟出今季個人第51支全壘打，連同先前兩次的盜壘成功，創下單季紀錄，這也帶領球隊連續12年打入季後賽，同時也是大谷翔平生涯首次嘗到季後賽滋味。

他賽後訪問時表示:「今天真的很高興能獲勝，我也想早點達成這個目標，今天能夠完成，應該是終生難忘的一天。」對於自己今仗大爆發，大谷坦言:「原因我都不太清楚，但能打出這樣成績可能在我人生僅有一次。」大谷翔平也打破了2001年格連(Shawn Green)所寫下的道奇隊史單季49轟紀錄，而單場3轟全壘打也是他生涯首次。

今仗鎖定了道奇連續12年打入季後賽，也是大谷翔平轉隊後生涯首次，對於渴望已久的心願終於達成，大谷感到相當興奮:「雖然換了球隊，但這是從來到職棒聯盟以來一直的夢想，今天球隊贏得很漂亮，應該是美好的日子吧。」

今季是大谷翔平在大聯盟的第7個賽季，而去年9月接受右肘手術，並專注於打擊，與往年擔任投打「二刀流」的打擊時相比，他的打擊成績都創下了新個人紀錄；而從春訓開始他就注重跑壘練習，7月下旬已追平了自己在2021年所創最高的26個盜壘紀錄。

他於上月23日對戰光芒隊已跨過里程碑，成為歷史上第六位達到「40全壘打、40盜壘」的球員，並僅用第126場就做到，是史上最快，其後他再把紀錄改寫。