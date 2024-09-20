歐聯首輪德甲最威　「四檔兵」落力爆冷

全新面貌嘅歐聯首輪賽事結束，36支球隊登場「大混戰」下，總共有15支球隊成功拎晒3分，而且得失球差亦比以往重要，首周排喺前8名嘅球隊，就有3隊係嚟自德甲，包括拜仁慕尼黑、利華古遜同多蒙特，而且射手榜前4名亦全由德甲球員包辦，非常威水。

拜仁以9比2狂勝薩格勒布戴拿模，順利喺首輪登上榜首，些路迪同利華古遜都贏4球緊隨其後，5支德甲代表有3勝2負，同法甲(3勝1負)一樣係贏波最多嘅聯賽，勁過英超(2勝2和)、西甲(2勝2負)同意甲(1勝3和1負)。有球迷質疑新賽制每隊踢8場下，強隊有更多失分空間，反而唔會出盡全力，首輪9支「第一檔」(Pot 1)球隊當中，只有5隊贏波。

勁旅唔會咁早出力，意味爆冷機會增加，首輪9隊「第四檔」(Pot 4)球隊，竟然有4隊拎晒3分，包括阿士東維拉、布拉格斯巴達、比斯特同摩納哥，同上季「第四檔」球隊喺首輪分組賽0勝係天壤之別。射手榜方面，首輪只有4個球員入多過1球，而且全部都係德甲，包括哈利卡尼(4球)、米高奧利斯(2球)、科利安華迪斯(2球)同比諾基頓斯(2球)。