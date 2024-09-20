希堅斯「破百」累計1000Q　史上第2人

有「巫師」之稱的桌壇傳奇希堅斯周四在英格蘭公開賽寫下生涯里程碑，對戰麥克艾倫連轟兩桿「破百」，累計1000桿成為史上第2位達到「過千」成就的球員。

49歲的希堅斯對戰麥克艾倫爭逐16強席位，他在比賽中先後轟出一Cue108及105度，追至3比3平手，即使最終以3比4落敗，無緣晉級，但這位4屆世界冠軍生涯累計「破百」的桿數達1000桿，跟隨7屆世界冠軍奧蘇里雲之後，寫下桌壇近一頁。這兩位球壇經典自1992年轉打職業後，過去逾30年二人合共贏得72項排名賽錦標。

下一個有機會達到這項「4位數」成就的球星，最大機會就是當今「世一」卓林普，他目前已累計998桿。「這實在是一項成就，我期望已久能跨過這個里程碑，對此感到自豪。」擁有31個排名賽冠軍的希堅斯表示:「我真的感到驕傲，坦白說我想比卓林普先做到這個紀錄，我比他早14年開始打職業，當然能成為奧蘇里雲之後的第二人，也是最好的，相信卓林普有機會挑戰奧蘇的紀錄。」

希堅斯生涯共轟出13次147，也是僅次於奧蘇里雲，而他於1992-93年賽季轟出個人職業首個「破百」，並於2021-22年賽季做到單季最多的58個。

目前「破百」總桿數排名（前五位）

1.奧蘇里雲 (1272桿)

2.希堅斯 (1000桿)

3.卓林普 (998桿)

4.羅拔臣 (948桿)

5.沙比 (835桿)