上場入波破紀錄　捷西斯拿華斯突宣布年底掛靴

西維爾隊長捷西斯拿華斯上場西甲射入全場唯一入波，協助球隊以1比0擊敗基達菲，並以38歲零298日成為西維爾史上最大年齡入波球員，可謂老而彌堅。不過，呢位西班牙名將近日突然宣布將於12月31日約滿後掛靴，因為佢受到髖關節炎困擾，難以再上陣比賽。

捷西斯拿華斯透露，髖關節炎愈來愈嚴重，甚至痛到難以入睡：「我希望堅持到12月底，每場比賽對我而言，都非常困難，呢種情況已持續4年，問題不斷惡化，有時踢完1場比賽之後，可能有2、3日無法正常行路。」拿華斯今年5月幾乎掛靴，但獲會方挽留，簽短約至12月31日，所以12月底作客皇馬，將成為佢嘅告別戰。

捷西斯拿華斯出身於西維爾青訓系統，2013年轉投曼城，捧過1次英超及2次英聯盃冠軍，2017年重返西維爾一直效力至今，累積為為支西甲球隊上陣694場入40球。

呢位可以勝任右翼及右後衞嘅全能戰士，曾為西班牙國家隊上陣56場入5球，屬於今屆歐國盃冠軍成員，加上協助「鬥牛兵團」捧2010年世界盃及2012年歐國盃，以及上屆歐國聯冠軍，幾乎已贏盡國際大賽。