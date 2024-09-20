FIA主席提出F1「爆粗禁令」　韋少「咸爺」即反駁

世界一級方程式賽車(F1)本周將在新加坡上演，但近日焦點落在國際汽聯（FIA）主席蘇拉耶姆（Mohammed Ben Sulayem）提出的「爆粗禁令」，要求車手與車隊在通話時減少粗言穢語以免「教壞細路」。

蘇拉耶姆接受訪問時稱要求F1管理層盡量減少在電視直播有「粗口」，雖然官方電視已盡方法「滅聲」，但車手透過與車隊通話時「粗口」的頻率愈來愈高：「你要知道，我們不是唱Rap的歌手，他們每分鐘說多少次F字？我們不是。那是他們，我們就是我們。」

他坦言理解車手是一時衝動，但補充說:「我們必須謹行事，我們需要成為有負責任的人，現在有了技術，一切都變得實時....因為想像一下你和你的孩子坐在一起看比賽，然後有人說這些粗言，你如何跟孩子解話?如何教導他們有關這項運動項目?」

不過，很多車手反駁蘇拉耶姆的言論，紅牛車王麥斯韋斯塔本表示：「你可能要限制它，或者稍微延遲一下，這樣就可以審查一些東西，這比禁止車手更有幫助；而我們不是5、6歲，而且即是5、6歲的小孩看比賽，就算家長不允許他們看，他們長大後也與朋友走在一起，他們也會講粗口。」

至於麥拿侖車手諾里斯直言:「我覺得只要不播放我們的通話出街，就是這麽很簡單；我們是處於緊張狀態、壓力、戰鬥、發生突如其來應變的人，這個做法比起我們要做更容易。」

平治車王咸美頓更指責蘇拉耶姆的評論帶有種族歧視的因素，並認為車手都會有情緒:「他說Rap歌手刻板，但要細心想想，大多數Rap歌手都是黑人，所以當它說:『我們不像他們』時，這是錯誤用詞，這裡種族歧視的因素。」