港超聯　傑志主場同標準流浪鍊過

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（21日）尾場，由傑志於主場旺角大球場，迎戰標準流浪。「藍鳥」目前只得兩分在手，為爭取聯賽首勝，勢必精銳盡出；而冀延續上場贏波氣勢的流浪，為穩守聯賽中游，同樣傾盡全力，激鬥可期！（on.cc東網周日晚上6時30分按次收費直播）

傑志上場聯賽僅於末段，憑祖連奴的世界波逼和冠忠南區，開季聯賽兩連和，顏卓彬承認把握力不足，是役務必力求改善：「其實我哋頭兩場，創造咗好多機會出嚟，但夾埋淨係入到3球，所以今場要把握得好啲，盡早鎖定勝局，贏番場畀大家睇，上番聯賽榜前列。」「彬仔」又稱是役面對流浪，要嚴防早前對港會「戴帽」的劉智樂：「『樂仔』（劉智樂）最近好弗，一定唔可以走漏佢，另外雷仙奴好擅長利用速度去製造威脅，加上張廣然不時後上，其實都幾有攻力。」

至於潘沛軒就指，縱使「藍鳥」開季兩場未嘗一勝，但士氣未有受打擊，期望今場能實踐教練團部署，劍指3分：「作為傑志球員，我哋無論對住咩球隊，都係以贏波為目標，教練團已經針對流浪嘅優、缺點，做足準備，希望我哋發揮到應有水準，攞到第1場聯賽勝仗。」

流浪方面，主教練巴貝利認為，上仗雖憑劉智樂大演帽子戲法取勝，但整體發揮上仍有改善空間，盼今場加快進攻節奏，製造更多威脅：「傑志今年比較多新兵，外援又要時間適應番個天氣，如果我哋可以利用呢個優勢，盡早掌握比賽節奏，對我哋嚟講相當有利。我哋中前場都要做番好配合，創造入球機會，雖然同呢啲強隊對陣，係個大挑戰，但都想大家盡情表現自己。」

對於上場在聯賽開齋，流浪翼鋒張廣然稱現時球隊士氣高昂，今仗會力爭兩連勝：「由季前到依家，同隊友夾咗兩、三個月，默契愈嚟愈好，而且上場贏波之後，我哋鬥志有增無減，希望今場繼續贏落去。」他表示備戰時，已特別分析對手後防特性，會嘗試創造進攻機會：「我哋有針對傑志嘅防守去部署，希望可以拉開到佢哋嘅防線，搵位入楔去攻門。」

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：1.王振鵬

後衞：12.裴栽釪 3.鐘樂安 22.巴登卡 17.費蘭度

中場：20.利亞倫 24.顏卓彬 16.陳俊樂

前鋒：10.馬查度 9.韋頓 7.明加索夫

標準流浪

門將：1.盧兆崎

後衞：12.李呈 13.菅沼駿哉 23.林堂真 17.龍梓軒

中場：11.巴拉克 5.林遼太 97.曉高

前鋒：77.雷仙奴 7.劉智樂 37.張廣然