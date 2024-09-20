港超聯　地區大戰！冠忠南區硬撼大埔

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（21日）焦點大戰，冠忠南區在主場香港仔運動場火併大埔。儘管「綠戰士」目前聯賽兩戰全勝，氣勢如虹，但冠忠南區向來主場演出有保證，戰果難料，球迷萬勿錯過！（港台電視32、on.cc東網周六下午4時同步直播）

南區上場與傑志踢成1比1，今仗硬撼兩戰全勝的大埔，主教練楊正光形容對方攻力強大，預期球隊防線會承受巨大壓力，盼球員保持近期的防守水準，抵抗對手來襲：「盧卡斯、伊高沙托尼同馬卡雷拿都有能力自己搵食，而且陳肇鈞擅長把握空位入楔，製造埋門，所以呢場好惡踢，好彩頭兩場聯賽對理文同傑志，都守得唔錯，希望今場可以為球迷帶來一場好波！」陣容方面，「光Sir」透露恩奴及陳凱柏仍要養傷，而艾華已經投入操練，但上陣機會不大樂觀。另外，冠忠南區周五(20日)公布，趙聡悟落實再以借將身份回歸，並穿起19號球衣。

由於艾華受傷患困擾，李嘉耀開季以來皆被安排出任「老本行」的右翼，他指發揮上絕不成問題：「我由前幾年開始愈踢愈後，到今季突然踢番前一格，去為隊友製造機會，都無話要點樣去適應，畢竟我初出道都係踢翼鋒。」但「嘉耀」強調大埔反擊極具效率，是役要勤加回防：「大埔嘅攻力喺港超係數一數二，又擅長打反擊，所以今場可能要多啲回後幫『阿潼』（陳潤潼）手，唔好咁易被佢哋打到快攻。」

另一邊廂，「綠戰士」上周以2比1擊敗理文，終止對方跨季聯賽不敗走勢，但主教練李志堅未感自滿，呼籲球員謹慎應對南區：「南區好擅長打防反，基哥利又交到貨，頭兩場聯賽，畀到理文同傑志好多麻煩，希望大家唔好贏咗場大戰就得意忘形，睇低對手。」

至於中場主力陳肇鈞（Philip），則很享受與伊高沙托尼等隊友合作：「盧卡斯同伊高沙托尼本身已經係好高質素嘅球員，加上馬卡雷拿仲弗過上季，就算遇到對手死守，都唔怕老鼠拉龜。」談到今場對手，Philip形容南區防守穩健，預計要花上極大努力，才能打破缺口：「南區一對中堅以硬淨見稱，而且『廷峯』（翟廷峯）防守路數好好，冇咁易喺佢哋身上搵到着數，可能要做多啲配合，先打到入去。」

【兩隊預計正選陣容】

冠忠南區

門將：1.伍瑋謙

後衞：2.陳潤潼 4.川瀨浩太 14.宋柱浩 16.翟廷峯

中場：11.佐佐木周 6.基斯 10.亞哥斯達

前鋒：8.李嘉耀 9.基哥利 7.史提芬彭利拿

大埔

門將：94.謝家榮

後衞：26.李家豪 14.馬高斯山度士 33.加比爾 87.尼高拉斯

中場：4.馮冠鳴 8.柏連尼 16.陳肇鈞

前鋒：7.馬卡雷拿 11.盧卡斯 18.伊高沙托尼