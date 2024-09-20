丹恩奴域：吉達艾阿里憑實力「達」標

吉達艾阿里在新一季沙職，開季3場聯賽只得1勝，表現差勁，所以如果他們今仗未能獲勝的話，其教練將會飽受壓力。然而，我認為吉達艾阿里周一於亞冠精英盃成功擊敗柏斯波利斯後，士氣有所提升，今仗主場出擊將會信心十足地迎戰達馬克FC。

基斯爾於亞冠盃中攻入全場唯一一個入球而助球隊贏波，但其實，他們製造了多個入波機會，應可以更大的比數勝出，當中包括馬列斯12碼宴客，而艾雲東尼亦錯失了一個入球良機。不過，我認為馬列斯的創造力相當具危險性，加上艾雲東尼的表現亦應該會一場比一場好，所以我預期這兩位球員聯同羅拔圖法明奴，將會為達馬克FC的防線帶來很大問題。

吉達艾阿里進攻板斧層出不窮，中鋒位置有艾雲東尼，羅拔圖法明奴能夠墮後做策劃工作，側擊也有馬列斯，故我深信，今場賽事將會是一個絕佳機會，讓艾雲東尼攻入加盟後首個入球。

達馬克FC開季3戰錄得1勝2負成績，但他們作客賽希拉爾時曾領先對手，可惜最終反輸2:3飲恨落敗而回，證明他們有一定的能力產生威脅。

另外，他們上仗亦憑著尼高度梅開二度而擊敗艾科多。我認為，這名喀麥隆翼鋒今仗會在反擊攻勢時構成問題。正因如此，我不會意外看到他們取得入球。

然而，我認為吉達艾阿里進攻火力較為強勁，今仗將可於主場輕鬆獲勝。