艾殊利高爾：車仔後防不穩　倫敦打吡入球騷

今仗將是韋斯咸今季英超第3場倫敦打吡戰，在此前的兩場分別戰勝水晶宮以及上周對富咸憑比賽尾段入球而搶回1分保持不敗。

在新領隊盧柏迪古的帶領下，韋斯咸的開局好壞參半，他們發現自己身處於積分榜下半部分，4場比賽後僅取得1勝。我認為「錘仔幫」球迷的期望，就是球隊於今季能至少進入前8名或前10名。因此，如他們想要達到這個目標，必須要在往後的比賽保持一定的穩定性。

另一邊廂的車路士，儘管場外有如此多的花邊消息，但今季暫時在英超只曾不敵能擊敗任何球隊的曼城。除了在對水晶宮時未能守住勝局外，我認為新領隊馬利斯卡會對其球隊的表現感到滿意。

正如我們到目前為止所看到的那樣，今季不少英超球隊都展現了攻強守弱的本色，韋斯咸正正是當中的佼佼者，迄今為止只曾1場保持不失球。同樣地，車路士最令人擔憂的是防守能力，在過去18場客場聯賽中，只曾1次保持不失，正正就是來自上仗作客以1比0擊敗般尼茅夫。另外，他們近年作客韋斯咸戰績不濟，近5次造訪「錘仔幫」只曾1勝，所以今仗對藍戰士來說是一個考驗。

儘管尼高拉斯積遜經常會因為門前失機而成為頭條人物，但他在雙方上季於史丹福橋交鋒中梅開二度，而今季在頭4場聯賽也貢獻了2個入球及1次助攻。我在季初就曾經說過他擁有入球能力，並能夠成為球隊進攻的的關鍵，目前其表現也十分對辦。

韋斯咸在過去9次對車路士皆有失球，所以我預計這場比賽一定會出現大量入球。車路士對「錘仔幫」的開局往往不錯，在此前的9次對賽中有7次都率先入球，不過有時卻無法保住勝局。我相信這個周末的形勢將會不同，並能夠取得3分。