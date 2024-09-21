【有片】C朗入波做「神秘手勢」　背後有個暖心故事

C朗入波後，向觀眾席上的囝囝舉起3隻手指。

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周六(21日)凌晨沙特阿拉伯職業聯賽，豪門艾納斯喺新帥皮奧利首次領軍之下，成功大翻身，作客以3比0擊敗伊蒂法克，巨星C朗病愈復出，並射入1球12碼。呢位39歲葡萄牙國腳入波後，向觀眾席上嘅囝囝「小C朗」舉起3隻手指，代表兩父子同日比賽合共入3球，隔空合力完成「帽子戲法」，夠晒溫馨。

C朗因為感染病毒，缺陣上場亞冠盃，幸好已迅速痊愈，今仗正選上陣，一開波就連番起腳創造威脅，狀態相當不俗。戰至32分鐘，艾納斯獲得12碼，C朗主射入網打開紀錄，佢入波後，特別走到場邊，展露燦爛笑容，向觀眾席上嘅囝囝「小C朗」舉起3隻手指慶祝。

根據外媒報道，原來14歲嘅「小C朗」同日較早時間，為艾納斯U15上陣射入2球，協助球隊大勝4比0，C朗今場聯賽入1球，舉起3隻手指，代表兩父子一齊湊夠3個入波，合力完成「帽子戲法」，「小C朗」報以微笑，但神情似乎有些少尷尬。

C朗今季為艾納斯各項賽事上陣8場總共創造9球，包括射入7球及2次助攻，值得一提，佢加盟艾納斯以來，16次主射12碼全部入波。換邊之後，艾納斯由艾拿迪、塔利斯卡各建一功，贈對手3蛋，呢2個入球都係來自沙迪奧文尼嘅助攻，艾納斯打破2連和悶局。

至於由利物浦名宿謝拉特執教嘅伊蒂法克，經過開季3連勝後，今仗終於輸波斷纜。